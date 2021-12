Show beneficente na Basílica Santuário anuncia nova data

A Basílica Santuário receberá o show beneficente Canto para o Senhor do Bonfim, nesta terça-feira, 8. A realização do evento conta com o gesto de devoção, fé e solidariedade de artistas baianos que doarão o seu canto e o seu talento na Ágata Prime na Ribeira.

O show era para ter ocorrerido em dezembro, mas foi adiado. A banda Bago de Jazz será a anfitriã do evento que também terá a participação dos cantores Saulo, Márcia Short, Denny Denan, Edu Menezes, Armandinho Macedo e Luci Laura e Banda.

O primeiro lote de ingressos que custa R$80, Casadinha Pista e R$120 Casadinha Camarote, já está à venda nas lojas Safeticket, balcões do Pida, lojas South e na Igreja do Bonfim.

adblock ativo