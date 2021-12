Shoppings se preparam para cobrança de estacionamento

Mesmo sem previsão para o início da cobrança nos estacionamentos, os shoppings da capital baiana já começam a realizar melhorias e se preparar para o momento. O Shopping Salvador, por exemplo, anunciou a implantação do chamado "estacionamento inteligente", sistema que facilita a identificação das vagas disponíveis por meio de sinalizadores luminosos. De acordo com nota divulgada pelo centro comercial, o investimento vai possibilitar que os clientes ganhem tempo e aproveitem a visita, e não têm relação com a cobrança.

Mas o presidente da Associação Brasileira de Shoppings Centers, Edson Piaggio, garante que os estabelecimentos estão se preparando para cobrar a taxa. "Para iniciar este processo, os shoppings precisam facilitar a vida do usuário, por isso estão investindo nesta parte técnica", ressalta.

A determinação do juiz Benedito da Conceição, da 7ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que autorizou a cobrança, foi publicada no Diário da Justiça no dia 5 de dezembro de 2012, com previsão de início para janeiro. Salvador era a única capital do país onde o estacionamento em shopping era gratuito.

