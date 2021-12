Shoppings permanecem fechados neste domingo

Uma liminar concedida ao Sindicato dos Comerciários, na manhã de sábado, 20, obrigou as lojas a fecharem neste domingo, 21, feriado de Tiradentes.

Mas, durante todo o dia, o movimento foi intenso na maioria dos shoppings da capital baiana, que mantiveram a praça de alimentação e os cinemas funcionando.

Sem anúncio antecipado, muitos consumidores não sabiam do fechamento das lojas e ficaram surpresos com a medida.

"Não imaginava que todas as lojas estariam fechadas", afirmou o técnico Joariton Silva, após questionar ao segurança o motivo da não abertura dos estabelecimentos.

A microempresária Mabel Jeane também se disse surpreendida e decidiu alterar os planos para o domingo. "Vim fazer compras. Mas como está fechado, vou aproveitar o feriado em outro lugar, como o zoológico", afirmou.

"A gente se conforma quando pensa nos comerciários", opinou a escritora Sandra Popoff, mesmo afirmando estar contente por encontrar a Lojas Americanas aberta.

"O consumidor não tem como recorrer contra uma ação judicial", declara o advogado Rodrigo Martins, especialista na área.

Disputa

A surpresa dos consumidores se justifica porque, historicamente, os estabelecimentos sempre abriram nesse feriado. A decisão de entrar com uma ação faz parte de uma disputa entre o sindicatos dos comerciários e o dos lojistas, para acordarem uma nova convenção coletiva.

Expirado em fevereiro, o última acordo determinava que as lojas fechassem em apenas quatro feriados: 1º de janeiro, 1º maio, 7 de setembro e 25 de dezembro.

No entanto, era costume que o setor não abrisse em outras datas comemorativas, como a Páscoa. Este ano, porém, dois shoppings resolveram funcionar na Sexta-feira da Paixão, o que indignou os comerciários.

Eles querem que conste na nova convenção um artigo que estabeleça o fechamento das lojas no Carnaval, Semana Santa e São João.

Segundo Alfredo Santiago, um dos diretores do Sindicato dos Comerciários, com o fim do prazo da última convenção, uma lei federal e outra municipal amparam o direito dos comerciários de não trabalharem em feriados.

Porém, o presidente do Sindicato dos Lojistas, Paulo Motta, alega que o que vale é a Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho. Esta determina que, enquanto uma nova convenção não é assinada, vigora a última. "Essa liminar é absurda. O prejuízo para os lojistas é imensurável", disse.

O advogado trabalhista Victor Gurgel explica que há uma brecha legal que abre espaço para ambas interpretações. "O ideal seria que a nova convenção fosse assinada antes de expirar a antiga", sugeriu.

