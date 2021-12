Shoppings participam da campanha contra a pólio

Apesar da divulgação feita pela Secretária Municipal de Saúde (SMS) sobre a Campanha Nacional de Vacinação contra a Paralisia Infantil, o movimento em alguns locais visitados pela equipe de reportagem de A TARDE, na manhã deste sábado, 29, não foi o esperado.

Nos postos disponibilizados no Salvador Shopping, Salvador Norte e Shopping Iguatemi, o percentual de crianças vacinadas ainda era muito pequeno.

No Iguatemi, com quase três horas de funcionamento, o local de vacinação registrava apenas dois atendimentos. Segundo a enfermeira Ana Carolina, muitas crianças já haviam tomado a vacina.

"O fluxo agora pela manhã está muito pequeno, porque a maioria das crianças que chamamos já participaram da campanha ou não têm a idade correta: de seis meses a cinco anos", explicou.

No Shopping Salvador, duas horas após o início do expediente, apenas quatro crianças haviam tomado a vacina oral.

O Salvador Norte Shopping registou o maior número de atendidos até o fim da manhã. Foram 16 crianças em uma hora e meia de funcionamento.

Estratégia

A técnica em enfermagem Sandra Pereira, no Salvador Norte Shopping, afirmou que a estratégia de levar os postos a locais com tanta movimentação é uma "ótima ideia".

"Muita gente não tem costume de levar os filhos aos postos de saúde. Aqui, a gente aproveita as crianças que estão com as famílias passeando para fazer a captação", disse Sandra Pereira.

Ainda segundo ela, a criança que toma a vacina contra poliomielite protege a si e a todos que estão ao seu redor, já que a doença pode ser, também, transmitida por secreções expelidas por pessoas infectadas.

"É uma doença contagiosa para crianças e adultos e pode causar sequelas graves como a paralisia de um ou mais grupos musculares", disse.

No plano estratégico especial montado pela Secretaria Municipal de Saúde, 27 pontos volantes foram espalhados pela cidade em locais com grande fluxo de pessoas.

As crianças que ainda não foram vacinadas ao longo da campanha, podem ir até o dia 12 de dezembro aos postos de saúde da cidade.

