Shoppings negam a cobrança de tarifa em abril

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) nega que os consumidores de Salvador pagarão já a partir deste mês taxa de estacionamento nos shoppings.

"Não temos previsão de quando entrará em vigor, mas, com certeza, não será em abril", garante Edson Piaggio, coordenador da Abrasce na Bahia.

A informação da cobrança foi divulgada pelo deputado estadual Sidelvan Nóbrega (PRB), em uma mensagem na rede virtual Twitter. Procurado por A TARDE, o parlamentar admite que a informação foi obtida de fonte "não confiável".

Mas Nóbrega diz estar buscando apoio na Assembleia Legislativa para aprovar o Projeto de Lei 20.198/2013, para isentar da cobrança quem permaneça até duas horas nos estabelecimentos.

Segundo ele, este tempo foi fixado "a partir de pesquisas que revelam que homens ficam cerca de 80 minutos, enquanto mulheres, em torno de 90 minutos". A medida propõe, ainda, gratuidade para idosos e deficientes.

Além de shoppings, a proposta dele abrange centros comerciais, centros médicos e odontológicos, hospitais, clínicas de saúde, supermercados, bancos e similares.

Município

Em janeiro deste ano, a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) entrou com recurso na Justiça contra decisão que permite a cobrança da taxa.

Documento do órgão visa impedir a determinação do juiz Benedito da Conceição dos Anjos, da 7ª Vara da Fazenda Pública, que dá ganho de causa à Abrasce. O caso ainda corre no Judiciário.

Para a tradutora Taís Bonini, R$ 3 seria um "preço justo". Ainda na opinião dela, a cobrança ajudaria a coibir a violência nos shoppings.

Segurança

A tradutora acha que a segurança pode melhorar: "Tem ocorrido muito assalto em estacionamentos. Talvez essa medida possa contribuir para a diminuição".

A empresária Tatiana Gualberto Silva é contra a cobrança. "Quando vamos ao shopping, de uma forma ou de outra, consumimos algo. Isso já contribui para a manutenção dos estabelecimentos", raciocina a empresária, que é moradora da cidade de Irecê, mas vem sempre a Salvador para fazer compras.

Projeto de lei na Assembleia propõe veto à cobrança

Um projeto de lei para proibir todos os shoppings de cobrar taxa de estacionamento tramita na Assembleia Legislativa baiana.

A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Defesa do Consumidor. Agora, para entrar em vigor, o projeto precisa passar pela votação em Plenário.

"Estamos buscando apoio dos colegas parlamentares e já pedi que a proposta seja votada em caráter de urgência", diz o deputado estadual Álvaro Gomes (PCdoB), autor do projeto.

O parlamentar, no entanto, enfrenta o ceticismo de alguns companheiros, que acham difícil a medida ser aprovada.

"Sei que é um projeto polêmico, mas defendo a tese de que os shoppings sobreviveram até hoje sem cobrar pelo estacionamento", justifica Gomes.

Consumidores

Enquanto esperam a decisão, consumidores observam há alguns anos que os shoppings se estruturaram para cobrar pelas vagas dos carros. As opiniões se dividem.

"Entendo que isso é uma defesa contra os espertinhos que fazem mau uso do estacionamento para o próprio benefício. Só não acho simpático da parte dos shoppings cobrarem pelo estacionamento de forma indiscriminada para o consumidor", opina o empresário Eduardo Viana Mercuri.

A arquiteta Maria José de Carvalho concorda: "Acho perfeitamente normal, desde que o valor cobrado não seja exorbitante".

