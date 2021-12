Shoppings mantêm as campanhas sociais neste Natal

A solidariedade volta a invadir os shoppings da capital. Durante o mês de dezembro, a campanha Natal Solidário, promovida pelo Sistema Fecomércio-BA, realiza ações com o objetivo de tornar mais feliz a data para as pessoas menos favorecidas economicamente.

Dando ênfase à responsabilidade social das empresas, dirigentes do segmento promovem a terceira edição da iniciativa, que reúne na ação shoppings da capital e sindicatos filiados no interior do estado.

Segundo a diretora da Fecomércio/BA , Juranildes Araújo, a campanha contribui para garantir que o clima natalino seja vivido por todos. “A nossa função é ajudar o próximo”, assinala.

Questionada sobre a possibilidade de a crise econômica afetar o número de doações este ano, Juraildes destaca que, ao contrário, a expectativa é superar o volume de doações feitas no ano anterior.

Interior

“A grande novidade este ano é que ampliamos campanha, instalando postos de arrecadações no interior do estado”. Segundo ela, as pessoas podem colaborar doando roupas, alimentos não perecíveis, brinquedos e materiais de higiene (veja abaixo a relação de alguns dos postos de arrecadação).

No Salvador Shopping, além do Natal Solidário, os consumidores podem participar ainda do projeto “Estrelas do Bem”. A ação consiste em “adotar” uma estrela e presentear a criança que ela representa. O projeto “Estrelas do Bem” arrecada os presentes e promove o encontro entre o doador e a criança no período natalino, intermediado pela instituição de caridade que a abriga.

Interação

A gerente de marketing Karina Dourado diz que o diferencial é que o objetivo não é apenas dar o presente. “O cliente pode interagir com a criança, confraternizando com as estrelinhas”.

Os interessados em adotar uma dessas 470 “estrelas” podem acessar o site www.estrelasdobem.com.br ou ir ao piso L1 do Salvador Shopping até o dia 5 de dezembro, confirmando a sua participação.

A confraternização será 10 de dezembro no centro espírita Cidade da Luz, em Pituaçu, com a participação de Tio Paulinho. “Sem o programa, não teria como dar essa alegria aos os meus filhos no Natal”, diz Joelma de Jesus Sena, beneficiária dessa campanha natalina.

Conheça as iniciativas

Árvore dos Sonhos - De 16 a 19/12. Um cartão com o nome da criança pode ser escolhido em árvores espalhadas pelo shopping Barra. Daí é só adquirir o item para presente e entregar na loja oficial, no piso L1 Sul

Compre e Ganhe - Até 24/12. A cada R$ 50 em compras, os clientes do shopping Cajazeiras podem trocar as notas fiscais por um panetone no balcão do piso L1

Cursos culinários - De 6 a 21/12. Matrículas no balcão do piso L1, de 2ª a 6ª, das 12h às 18h (http//www.shopping

cajazeiras.com.br/)

