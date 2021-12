Shoppings fecham mais cedo por causa da greve; confira

Após a greve decretada pela Polícia Militar da Bahia, na terça-feira, 15, estabelecimentos comerciais e serviços públicos têm funcionamento modificado. Alterações se dão, principalmente, por causa do recolhimento da frota de ônibus coletivos a partir do final da tarde desta quarta, 16. Alguns shoppings anteciparam o fechamento para as 17h. Confira a situação de cada um:

Escolas estaduais: os servidores do estado, incluindo os professores, paralisaram nesta quarta-feira, 16, cumprindo ato agendado entre os trabalhadores dias antes. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) deve se posicionar nos próximos dias quanto ao retorno das atividades.

Polícia Civil: os policiais civis paralisaram todas as atividades nesta quarta-feira, 16, cumprindo ato agendado pela categoria. Os policiais retomam as atividades a partir das 8h desta quinta-feira, 17, mantendo 30% do efetivo.

| Shoppings |

Shopping Iguatemi: as lojas e demais serviços funcionaram até as 17h. Não há horário definido para os próximos dias.

Salvador Shopping: as lojas e demais serviços funcionaram até as 17h. Nos próximos dias o horário de funcionamento permanece normal, das 9h às 22h.

Salvador Norte Shopping: as lojas e demais serviços funcionaram até as 17h. Nos próximos dias o horário de funcionamento permanece normal, das 9h às 22h.

Shopping Itaigara: as lojas funcionarão até as 16h, opcionalmente, e demais serviços permanecem com horário normal, até as 20h. Não há horário definido para os próximos dias.

Pituba Parque Center: as lojas e demais serviços funcionarão até as 16h. Não há horário definido para os próximos dias.

Shopping Paseo: as lojas e demais serviços funcionarão até as 17h. Não há horário definido para os próximos dias.

Shopping Paralela: as lojas e demais serviços funcionaram até as 17h. Não há horário definido para os próximos dias.

Shopping Barra: as lojas e demais serviços funcionarão até as 17h. Não há horário definido para os próximos dias.

