Shoppings e funcionários tem até outubro para acordo

O Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA) definiu prazo para que representantes dos shoppings e dos sindicatos dos trabalhadores que atuam nos empreendimentos, entrem em acordo sobre a cobrança para uso das vagas de estacionamento.

O órgão informou que até o dia 2 de outubro, às 14h30, quando acontecerá uma nova reunião, o acordo já deverá estar definido. A decisão ocorreu após a terceira rodada de negociações realizada na tarde desta quinta-feira, 10, na sede do MPT-BA, localizado no bairro da Vitória, em Salvador. Se as partes envolvidas não chegarem a um consenso na nova mediação, o MPT estuda ingressar com ações contra cada shopping na Justiça do Trabalho.

"Conversamos bastante, ouvimos todas as partes e já chegamos inclusive a construir uma proposta a partir do que colhemos de cada lado. Portanto, existe como sair um acordo. Mas se não sair, vamos encerrar esse processo e partir para ações judiciais contra cada shopping", disse a procuradora Cleonice Moreira, que mediou a reunião desta quinta.

Na próxima mediação, representantes do Shopping Bela Vista também serão convocados. Recentemente, o empreendimento deu início da cobrança de estacionamento para clientes.

