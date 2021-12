Shoppings de Salvador recebem totens digitais com desfibriladores

Totens digitais com o desfibrilador externo automático (DEA) foram instalados em alguns Shoppings de Salvador. O projeto, realizado pelo Movimento Brasil de Coração, instalou os equipamentos no Salvador Shopping, Shopping Barra, Shopping Cajazeiras, Shopping Itaigara, Shopping Piedade, Shopping Salvador Norte e Shopping da Bahia.

Além dos shoppings, o Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha) também recebeu o equipamento, que já funciona na Estação da Lapa desde o dia 10 de setembro.

Idealizador do Brasil de Coração, João Paulo Galvão destaca que a parceria com os principais shoppings é uma importante iniciativa na luta por reduzir as causas de mortes decorrentes de paradas cardiorrespiratórias (PCR), que podem acometer qualquer pessoa e em qualquer local, independentemente da idade.

“Por conta da tecnologia desenvolvida, os totens digitais com DEA acoplado são de fácil manuseio, inclusive por pessoas não treinadas, o que pode ajudar reduzir esses números de mortes. Isso porque os equipamentos orientam sobre a forma correta de sua utilização, no caso de uma pessoa está passando mal por conta de uma doença cardíaca, uma vez que o equipamento faz a leitura dos batimentos cardíacos e só libera as correntes elétricas, se for necessário”, esclarece Galvão, acrescentando que o atendimento rápido, neste tipo de situação, é crucial.

Além da instalação dos totens, profissionais da equipe de socorristas dos espaços comerciais passam por treinamento. Os totens digitais, que têm internet fornecida pela empresa ITS Brasil, também possuem um QR Code que leva para o perfil do projeto no Instagram.

adblock ativo