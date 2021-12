Shoppings de Salvador oferecem vacinação contra a gripe

Em mais uma ação da 19ª Campanha de Vacinação contra a Influenza, os shoppings Bela Vista, Itaigara e Center Lapa se transformam em postos de saúde oferecendo vacinação contra a gripe.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, a vacinação no Bela Vista começa a ser feita nesta quinta-feira, 11, no stand, no piso G0 – Asa Sul, de segunda a sexta, das 9h às 16h, até o dia 26 de maio.

Já no Itaigara, a campanha, que é uma parceria com o Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho (DSBRV) e a Secretaria de Saúde, acontece das 9h às 17h, no piso térreo, no próximo sábado, 13, considerado o "Dia D" da campanha.

Também no sábado, em parceria com o Distrito Centro Histórico, o Center Lapa participa da campanha vacinando das 9h às 16h, no 3º piso.

Têm direito à vacina idosos a partir dos 60 anos, profissionais da saúde, professores, indígenas, gestantes e mães com até 45 dias após o parto, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Segundo a secretaria, crianças não poderão ser vacinadas no shopping e os demais grupos prioritários devem comprovar a doença com uma documentação ou relatório médico.

Sintomas

É importante que o cidadão fique atendo a alguns sintomas:

- Aparecimento súbito de febre;

- Dor de cabeça;

- Dores musculares;

- Tosse;

- Dor de garganta;

- Fadiga;

- Dificuldade respiratória

