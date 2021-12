Shoppings de Salvador mantêm funcionamento neste domingo; saiba quais

Alguns shoppings de Salvador decidiram manter o funcionamento das lojas neste domingo, 10, mesmo sem o acordo coletivo entre comerciários e lojistas. Entre os estabelecimentos que seguem abertos, estão os shoppings Bela Vista, Paseo e Barra. Os shoppings Salvador e Salvador Norte, que iriam manter as lojas fechadas, também anunciaram o funcionamento normal. Já o Center Lapa mantém aberta apenas a área de lazer (alimentação e cinema) e as lojas Americanas e Atacadão dos Remédio. O Piedade, por sua vez, permanece fechado.

O fechamento dos shoppings aos domingos foi determinado pelo juiz do Trabalho José Arnaldo de Oliveira, substituto da 18ª Vara do Trabalho de Salvador, que considerou o fato de que a última convenção coletiva da categoria expirou no dia 28 de fevereiro de 2018.

Um decreto expedido pela prefeitura na quinta-feira, 7, autorizou o funcionamento dos comércios aos domingos e feriados, desde que isto esteja nos termos estabelecidos pela Convenção Coletiva do Trabalho. Por isso, na próxima terça, 12, será realizada uma Assembleia Geral Extraordinária, que vai colocar em votação a nova minuta, com o objetivo de solucionar o impasse entre comerciários e lojistas.

Confira o funcionamento dos shoppings de Salvador neste domingo, 10:

Salvador Shopping

Lojas e quiosques – 13 às 21h;

Alimentação, Le Biscuit, Lojas Americanas, farmácias e lazer – 12h às 21h;

Salvador Norte Shopping

Hiper Bompreço – 8h às 21h

Alimentação, Le Biscuit, Lojas Americanas, farmácias (Drogasil, Drogarias Globo e Pague Menos) e lazer* – 12h às 21h;

Lojas e quiosques – 13 às 21h;

Bela Vista

Praça de Alimentação, espaços de Lazer, supermercado GBarbosa e farmácias - abertos das 12h às 21h

Lojas Americanas - das 13h às 21h

Alpha Fitness e as salas de cinemas - horários independentes

Lojas e quiosques - 13 às 21h

Barra

Praça de Alimentação e espaços de lazer - das 12h às 21h

Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma - a partir das 12h

Salas de cinemas - horários independentes

Lojas e quiosques - 13 às 21h

Paseo

Lojas e quiosques - 13 às 19h

Center Lapa

Praça de alimentação e cinema - 12h às 20h

Lojas Americanas e Atacadão dos Remédios - 12h às 18h

Lojas e quiosques - estarão fechadas.

Piedade

Permanece fechado.

