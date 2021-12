Shoppings de Salvador inauguram decoração natalina nesta semana

O período natalino está chegando aos estabelecimentos de Salvador. Desde este sábado, 27, os shoppings soteropolitanos começaram a temporada de inauguração com a decoração de Natal. Os centros de compras inovaram para agradar os clientes, cada um com sua peculiaridade.

Um Natal azul

Nesta terça-feira, 30, às 18h, o Shopping Barra irá receber a chegada do Papai Noel. Um pouco mais cedo, às 16h, o centro de compras irá apresentar performances de personagens que remetem à época festiva.

O show "Natal Azul no Polo Norte" começará, às 18h, na parte externa da entrada principal do shopping. Ao fim da apresentação, as iluminações temáticas serão acendidas junto com um show pirotécnico.

A praça central, chamada de Euvaldo Luz, será aberta com decoração temática, às 19h. Neste ano, o Barra irá investir em tons azuis, referindo-se ao clima polar da terra natal do Papai Noel.

O cenário terá uma área de 332 m², incluindo casa com escorregador, ponte, piscina de bolinhas, jogo com realidade virtual, fotos em versão 3D, ursos polares, rena, um Papai Noel mecânico e árvore de Natal que possui mais de 15 m de altura, que será iluminada com LEDs.

O musical que será apresentado irá contar a história de um personagem chamado Malfredo. Ele é um dos moradores da vila e não acredita no Natal, ao ponto de incentivar as pessoas a também não acreditarem. Os personagens encantados, então, começam a mandar sinais de que a festa natalina de fato existe. A performance é feita com 25 profissionais produzidos pela Manto Produções.

Shrek celebrando o Natal

No dia 9 de novembro, uma sexta-feira, o Papai Noel vai se unir ao ogro. Isso porque o Salvador Norte Shopping terá como tema o "Natal do Shrek", que será celebrado com um espetáculo que reúne música e teatro. A inauguração será realizada, às 19h, no piso L3.

O intuito do shopping é celebrar a festa entre amigos e família. O projeto é assinado pela 2a1 Cenografia, com decoração externa da Blanchère Illumination.

Noel no conversível

O bom velhinho chegou ao Shopping Itaigara, no sábado, 27, em um carro conversível. O Papai Noel esteve acompanhado de palhaçoes, bailarinas, malabaristas, pernas-de-pau, mágicos, adestradores, pipoqueiros e uma banda de fanfarra.

A festa se estendeu aos três pisos do shopping. Com o tema "Gran Circo Noel", o centro de compras utilizou 300 mil micro lâmpadas, árvores de Natal em todos os andares e também decorou a praça de eventos com um portal em formato de lona de circo, que possui 3m de altura.

No local está também a árvore giratória, que possui sete metros de altura, com um gira-gira que tem seis gôndolas com formato de tendinhas, com capacidade de 24 pessoas.

"O Mágico Natal dos Ursos"

A doçura e encantamento dos ursos foram inspiração para o tema do shopping Center Lapa. O estabelecimento inaugurou a decoração no último dia 27 com casinha de madeira central e uma árvore natalina.

Além disso, o local conta com um parque infantil e uma banda de ursos. Incrementando nos detalhes, há colmeias, abelhas, flores e mel.

Bom velhinho no metrô

O Papai Noel do Shopping Piedade chegou ao centro de compras por meio do metrô na noite desta segunda, 29. A inauguração recebeu o nome "Bota Mágica Papai Noel".

A performance também recebeu a presença de duendes e noeletes, além de apresentações culturais, distribuição de doces e balões para crianças. O bom velhinho ficará no piso L2 para tirar fotos e receber cartas dos pequenos.

adblock ativo