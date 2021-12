Shoppings dão brindes e gratuidade em estacionamento para compras de fim de ano

Os shoppings de Salvador, além de alterarem os horários de funcionamento para melhor atender os clientes, também fazem ações com a cobrança de estacionamento. Uns oferecem a gratuidade e outros até brindes para quem paga pelo serviço. Confira:

Shopping Barra: nos domingos de dezembro o cliente não paga pelo estacionamento.

Shopping da Bahia: no plantão de 32h não será cobrado das 22h do dia 23/12 até as 18h do dia 24/12.

Shopping Salvador Norte: os clientes que optarem em pagar a taxa de estacionamento pelo aplicativo (Salvador Norte Shopping), vão ganhar um brinde especial: uma lata decorada recheada com bombons. Para retirar o “mimo”, basta se dirigir ao Espaço Cliente - Piso L1 do empreendimento e apresentar o recibo disponível no aplicativo. Os consumidores terão à disposição três modelos de latinhas. A campanha é válida desde o dia 06 de dezembro até quando durar o estoque.

Salvador Shopping: sem promoção

Center Lapa: sem promoção

Shopping Bela Vista: sem promoção

Shopping Cajazeiras: gratuito

Shopping Itaigara: gratuito

adblock ativo