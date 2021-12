Shoppings da capital baiana têm opções para a criançada

Durante todo o mês de janeiro, os estabelecimentos comerciais de Salvador oferecem atrações para a garotada. No Salvador Shopping, as crianças podem conferir o espetáculo Marsha e o Urso Live Show, realizado nos dias 20 e 21, 15h, no piso L2, com ingresso a R$ 40 (inteira). O parque temático de mesmo nome engloba diversos atrativos para as crianças, como lago de bolinhas, prática de arvorismo, escorregador, tobogã, travessia de pontes suspensas e piquenique. O ingresso custa R$ 18 (15 minutos) e R$ 1 (cada minuto adicionado).

Outra atração é o parque de gelo, que segue até o dia 28. Pista de patinação, réplica de globo de neve e sala de esculturas de gelo são os destaques. Os valores variam de R$ 15 a 60. O parque está localizado no estacionamento do piso L1.

O Shopping Barra aposta no espaço temático Mundo Bita, que funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo das 13h às 21h. O ingresso custa R$ 15 (criança) e R$ 25, adulto e uma criança. Até o dia 29 ocorrem atividades literárias por meio do Clooby do Livro, sempre a partir das 18h.

O parque de diversão de Tio Paulinho está no Shopping Itaigara até 3 de março, de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 20h. O ingresso custa R$ 10 (dez minutos) e R$ 15 (20 minutos).

Já o Shopping Bela Vista recebe o Gamebox, espaço composto por brinquedos integrados e distribuídos em 190 metros quadrados. Segue até o dia 5 de março e funciona das 9h às 22h. Aos domingos, das 12h às 21h. O ingresso custa R$ 24 (segunda a sexta-feira) e R$ 33 (sábado e domingo).

A novidade do Salvador Norte Shopping é o Circo de Bolinhas, que funciona até 18 de março, das 12h às 21h, no Piso L3. O ingresso custa R$ 15 (20 minutos) e R$ 1 (cada minuto adicionado). O Clubinho Criança e Cia funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 12h às 21h, com cama elástica, patinetes, mini sinuca, boliche, música e linguagem. Os ingressos custam a partir de R$ 15.

No Parquinho Plim Plim, os touros mecânicos e o pula-pula com piscina de bolinhas entretêm as crianças. O ingresso custa a partir de R$ 5. O funcionamento é de segunda a domingo, das 12h às 21h, no Piso L3 do Salvador Norte Shopping. O Pilotinho Kids é outra atração, onde as crianças podem dirigir os automóveis do pilotinho (10 minutos por R$ 18). A apresentação do palhaço Peu Alves (hoje) e do malabarista Jajau Malabar (amanhã) são gratuitas, às 15h, no palco no Piso L3.

A partir da próxima segunda-feira, o Shopping da Bahia terá como atração a Colônia de Férias, que levará as crianças para conhecer mais sobre a geografia da Bahia. Em um espaço de 600 metros quadrados, as regiões tematizadas são Labirinto do Sertão, Caminhos do Oeste, Chapada Diamantina, Costa das Baleias, Costa do Dendê, Costa dos Coqueiros e Salvador. Até 25/02, exceto nos dias 11, 12 e 13/02. De segunda a sexta-feira, das 13h às 21h. Aos sábados, das 10h às 21h e aos domingos, das 13h às 20h.

O valor é R$ 15 ou RS 150 em notas fiscais. Adultos não pagam ingresso acompanhando crianças de 2 a 17 anos.

A rede Saraiva promove, aos finais de semana do mês de janeiro, atividades lúdicas para as crianças, realizadas em todas as lojas, com entrada gratuita.

* Sob supervisão do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo