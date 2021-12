Shopping traz música e transmissão do Ba-Vi no fim de semana

O fim de semana será movimentado no Shopping Cajazeiras, localizado no bairro de Cajazeiras, em Salvador, que trará atrações musicais e até transmissão de clássico.

No sábado, 8, Alex, nos teclados, vai animar o público com alguns sucessos da música brasileira. No domingo, 9, o cantor Jandailson José, que se apresentou na noite desta sexta-feira, 7, volta ao palco para mais uma exibição.

Os shows gratuitos acontecem sempre na Praça de Alimentação, localizada no 2º Piso, a partir das 18 horas.

O shopping também será um lugar interessante para os amantes do futebol. No domingo, às 16h, o clássico entre Bahia e Vitória, realizado na Itaipava Arena Fonte Nova, também será transmitido na Praça de Alimentação.

Programação

Sábado, 8, das 18 às 20h: Alex

Domingo, 9, às 16h: Transmissão Futebol - Bahia x Vitória

Domingo, 9, das 18 às 20h: Jandailson José

