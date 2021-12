Shopping sediará feira de adoção de pets neste fim de semana

Será realizado neste sábado, 25, e domingo, 26, a Feira de Ação e Bazar Pet. O evento será realizado no Shopping Paralela e estarão disponíveis cerca de 40 animais, entre cães e gatos. Alguns são de raça e a maioria foi resgatada em situação de abandono. Segundo a organização, todos os animais estão vacinados, castrados e livres de parasitas. A ação ocorre das 14h às 20h.

Já os interessados em adquirir produtos para animais poderão também encontrá-los no local. Os preços variam e a renda arrecadada será revertida para o Instituto Patruska Barreiro, ONG promotora do evento, e também para protetores independentes. No espaço, também haverá produtos seminovos, que podem ser adquiridos por meio de troca: a cada quilo de ração, um item será entregue.

Para ter um animalzinho

Para adotar um bichinho, é preciso ter idade superior a 18 anos e responder um questionário de adoção. É necessário também ter em mãos documentos de identidade e comprovante de residência, além de taxa equivalente ao valor da castração do animal.

A ONG também espera receber doação de jornal, produtos de limpeza, objetos para o bazar e ração.

