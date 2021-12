Shopping sedia campeonato nacional de cães

O Shopping Paralela receberá neste sábado, 19, a partir das 9h, o Campeonato Nacional de Raças Caninas, promovido pelo Clube Baiano de Cinofilia. As exposições simultâneas ocorrerão na Praça de Eventos, com a participação de mais de 70 raças puras com pedigree, dentre elas Chihuahua, Golden, Fila Brasileiro e Yorkshire. Participarão dos julgamentos árbitros da Suécia, Itália, Uruguai e Brasil, em um total de 11 especialistas.

Inicialmente, haverá uma disputa entre cães da mesma raça. Na sequência, cada vencedor irá concorrer a grande final, chamada de 'Best In Show', em que serão escolhidos os cinco melhores, que ganharão troféu e pontuação para o ranking nacional. O Clube Baiano de Cinofilia é uma instituição sem fins lucrativos e conta com o patrocínio do Royal Canin e Latam Cargo.

O shopping é Pet Friendly e o único centro de compras de Salvador que permite a entrada de cães de todos os portes.

