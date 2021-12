Shopping reúne desfiles, montanha russa e tobogã gigante em Salvador

Será realizado neste sábado, 24, e nos dias 08 e 15 de dezembro, às 16h30, Desfiles Mágicos de Natal do shopping Bela Vista. As ações irão ocorrer no Piso L2 Sul, onde as crianças e suas famílias poderão vivenciar o lúdico da época mais esperada do ano com a presença de diversos personagens natalinos.

Além disso, o Papai Noel também estará no centro de compras recebendo os pedidos e tirando fotos com a criançada. Quem for ao local poderá se divertir com as atrações de entretenimento inéditas: a montanha russa - que permeia toda a decoração natalina - e o tobogã gigante - que desce do segundo piso até a Praça.

