Shopping recebe nova exposição de action figures

O shopping Center Lapa vai receber mais uma edição da Expo Super Actions, nesta segunda-feira, 7. O evento gratuito reúne figuras de ação em miniaturas e super-heróis.

A exposição segue até o dia 19 de janeiro na praça de eventos, piso L1, tendo atrações do universo geek para os amantes do colecionismo, com representações de filmes de ação, terror, heróis, quadrinhos, jogos de videogames e animações. O local é aberto ao público de todas as idades.

