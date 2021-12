Shopping recebe karaokê gratuito com sucessos musicais da década de 90

Para marcar a estreia da novela Verão 90, será montado um karaokê gratuito com sucessos musicais da década de 1990 no Shopping da Bahia. Nesse clima de música, a trama ganha ação de lançamento exclusiva em Salvador, nos dias 28 e 29 de janeiro, entre as 14h e as 21h30.

Durante os dois dias, a atividade será montado em local ambientado no palco especial montado na Praça de Alimentação, do 1º piso. Além da diversão musical, haverá brindes para os participantes.

