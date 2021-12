Shopping recebe exposição sobre produtos turísticos da Bahia

Cachaça, café, cerveja e compota são alguns dos produtos à venda no Armazém da Agricultura Familiar e Economia Solidária, montado no Salvador Shopping, desde sábado, 11. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur).

Para o secretário de Turismo, José Alves, que esteve na abertura do armazém, os produtos da agricultura familiar e economia solidária são importantes alternativa de renda para a população baiana.

“Buscamos agregar esta produção, que muitas vezes carrega características próprias do município, à cadeia do turismo. Se os produtos são vendidos aos turistas e à rede de hotéis e restaurantes da cidade, o reflexo será a geração de renda para os produtores e a movimentação da economia local”, explicou o secretário.

Os produtos serão vendidos no shopping até 2 de abril.

adblock ativo