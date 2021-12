Shopping recebe exposição fotográfica em homenagem ao aniversário de Salvador

Para homenagear a capital baiana em seu aniversário de 470 anos, o Shopping Piedade recebe a partir nesta sexta-feira, 21, uma exposição fotográfica inédita e gratuita do jornalista e fotógrafo Genilson Coutinho.

A mostra "Olhares Soteropolitanos" é composta por imagens do Centro Histórico, de prédios centenários, que são pouco apreciados pela população, mostrando toda a história, beleza e riqueza cultural da capital baiana.

Além da mostra, o Shopping fez um concurso fotográfico em suas redes sociais, Facebook (@ShoppingPiedade) e Instagram (@shoppingpiedade), no período de 11 a 15 de março, com a participação dos internautas. As melhores fotos serão selecionadas e expostas pelo mall.

