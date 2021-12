Shopping recebe a 10º Semana de Valorização do Trabalho Doméstico

Em comemoração ao Dia Nacional da Trabalhadora e do Trabalhador Doméstico, celebrado dia 27 de abril, o Shopping Center Lapa, em Salvador, recebe a 10º Semana de Valorização do Trabalho Doméstico. As ações acontecem até este sábado, no Espaço Aconchego, no piso L1 do centro comercial.

Na ocasião, diversos serviços gratuitos são ofertados para o público no local. Entre as atividades estão emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), orientações sobre direito trabalhista e previdenciário, palestras sobre saúde e segurança do trabalho em ambientes domésticos e exibições culturais.

“Comecei a trabalhar com serviços domésticos aos 8 anos de idade e aos 14 fui resgatada do trabalho escravo. Quando eu conheci o sindicato dos domésticos, eu aprendi a valorizar o meu trabalho e, aos 16 anos, tive a minha carteira assinada. A importância dessa ação é o empoderamento, principalmente, do trabalhador doméstico que é o público-alvo, levando informações e conhecimentos”, ressaltou a trabalhadora doméstica, Valdirene Boaventura, de 36 anos.

Por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), ação tem o objetivo de instruir os trabalhadores e a categoria sobre os direitos e deveres assegurados em lei. De acordo com estatísticas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o número de colaboradores domésticos alcançou a média de 6,24 milhões de empregadores em 2018.

Para a Secretária Geral do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Estado da Bahia (Sindoméstico-BA), as dúvidas mais frequentes das trabalhadoras domésticas são informações sobre os diretos trabalhistas. Além disso, a maioria que passa pela informação, já trabalhou nas residências 10 a 20 anos sem os direitos assegurados, como a carteira assinada.

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, ressalta que a iniciativa fortalece a atividade dos trabalhadores domésticos. “Nós sabemos que a conquista da legalização do trabalho doméstico, com registro em carteira, é algo histórico e importante para esse segmento, que reúne especialmente muito as mulheres. Reforçar a valorização do trabalho doméstico é fundamental. O trabalho formal e regularizado, com todas as garantias e direitos, tem que ser assegurado".

*Sob a supervisão da editora Rita Conrado

