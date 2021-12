Shopping promove festa de Halloween para crianças neste sábado

O Salvador Shopping, situado na Av. Tancredo Neves, 3133, no bairro do Caminho das Árvores, realiza neste sábado, 27, a 3ª edição do Halloween Kids. O evento gratuito acontece em celebração ao Dia das Bruxas, comemorado no dia 31 de outubro.

Durante a ação, realizada entre as 10h e 13h na praça de serviços do piso G1, além de incrementação nas fantasias da garotada, acontecerão pinturas temáticas, esculturas de bexigas, uma apresentação da banda Espaço Musical e um espetáculo da companhia de dança On Broadway, inspirado no clássico 'A Família Addams'.

As primeiras 200 crianças receberão baldes pitorescos para participar da tradicional 'Aqui tem travessuras ou gostosuras?' de caça a doces em lojas do segmento infantil espalhadas pelo shopping. Para ganhar as guloseimas, os participantes devem entrar nas lojas da ação e fazer a pergunta tema da brincadeira.

