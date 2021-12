Shopping promove feira de saúde com serviços gratuitos

A partir desta quarta feira, 29, o Shopping Piedade realiza uma feira de saúde com atendimentos gratuitos para a população até o dia 31 de agosto.

A iniciativa, que será realizada na praça de eventos do estabelecimento, situado no piso L2, ocorre de segunda a quinta-feira das 9h às 18h e na sexta-feira, das 9h às 20h.

Serão disponibilizados ao público serviços como aferição de pressão arterial, massagem, teste de glicemia capilar, dicas de cuidados com a administração de medicamentos e de alimentação saudável.

Além disso, os estudantes do curso de medicina da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, darão orientações à população sobre os malefícios causados pelo uso do cigarro, os benefícios de deixar de fumar e entrega de material didático.

