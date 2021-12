Shopping promove atrações culturais e bailinho pet em terraço

O terraço do Shopping Barra vai oferecer ao público uma vista para o mar e a possibilidade de contemplar o pôr do sol entre os dias 21 e 24 de fevereiro (confira a programação completa abaixo).

O espaço contará com uma programação que inclui apresentações musicais da banda Cavern Beatles, do grupo Stripulia e do Fitdance kids, além de um bailinho de Carnaval para os bichinhos de estimação.

A garotada também poderá se divertir com as oficinas de pintura, dedoche (fantoche de dedo), acessórios para a festa de Momo e brinquedos interativos que fazem parte do evento.

