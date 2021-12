Shopping promove ações gratuitas de Páscoa para o público infantil

Em clima de Páscoa, o Shopping Center Lapa receberá uma programação especial até o dia 20 de abril, na praça de eventos do empreendimento (piso L1). O projeto conta com diversas atividades lúdicas para o público infantil, todas com acesso gratuito.

No espaço estarão disponíveis - esculturas feitas com balão, brinquedos, jogos, além de atividades diárias como pintura facial e oficinas. Toda a família é convidada a participar e a tirar fotos no local. A recepção fica por conta do Sr. Coelhão, que interage com os visitantes. Especialmente aos sábados (06, 13 e 20 de abril), a programação terá contação de histórias, cineminha e sessões de teatro infantil.

adblock ativo