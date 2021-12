Shopping premia dez mulheres de destaque em noite de festa

O Dia Internacional da Mulher foi encerrado em Salvador com a 7ª edição do prêmio Barra Mulher, realizado no Shopping Barra, na noite desta terça-feira, 8. O evento contemplou dez figuras femininas consideradas de destaque em seu campo de atuação.

"A proposta do prêmio é reconhecer e valorizar o papel feminino, além de promover o empoderamento da mulher", explicou a gerente de marketing do estabelecimento comercial, Karina Brito, 37 anos.

"Receber esse prêmio foi mais um sinal de que devo continuar e que estou conseguindo fazer o que me propus. As pessoas estão entendendo e revendo seus conceitos", disse a jornalista Maíra Azevedo, 35.

Repórter do jornal Massa!, do Grupo A TARDE, Maíra também é conhecida como Tia Má e tem um canal no YouTube com milhares de seguidores - ela dá dicas e conselhos com bom humor.

A dermatologista Lídia Barbosa, 35, outra destacada pela premiação, está em um congresso nos Estados Unidos (EUA) e não pôde comparecer à cerimônia, na noite de ontem. "Fico muito agradecida pelo prêmio, mas muito sentida por não ter estado presente", lamentou. A mãe e as duas filhas dela a representaram, recebendo o troféu.

Segundo a gerente Karina, a escolha é feita, inicialmente, por meio de uma pesquisa de mercado, e 50 mulheres que se engajam para construir um mundo melhor com o próprio trabalho são selecionadas. "Depois, uma banca examinadora fica responsável por eleger as principais", explicou.

Premiadas

As ganhadoras desta edição foram: a pedagoga e mestre em estudos interdisciplinares sobre mulheres, feminismo e gênero Débora Cohim; a jornalista e diretora de canal na Globosat Letícia Muhana; Jamira Muniz, educadora social; a dermatologista Lídia Barbosa; a empresária e diretora do Grupo LM Aurora Mendonça; a delegada da Polícia Civil Carmen Dolores; a comunicóloga, professora universitária e mestre em educação Beth Dantas; a jornalista Maíra Azevedo; a museóloga e superintendente do Museu Carlos Costa Pinto, Bárbara Santos; e a diretora da Rocha Comunicação, Vera Rocha. Esta última ainda recebeu menção honrosa.

