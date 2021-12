Shopping Paralela promove encontro de pets com Papai Noel

Fugindo da tradição da presença do Papai Noel para encontros com as crianças, o Shopping Paralela, em Salvador, resolveu seguir o modelo pet friendly - quando os animais domésticos são bem-vindos nos estabelecimentos - e os bichinhos de estimação poderão tirar foto com o “bom velhinho”.

Para o encontro, que acontece todos os dias até 25 de dezembro na praça frontal L1, das 13h às 21h, foi montado um trono especial para o pet ao lado do Papai Noel.

O animal terá acesso livre nos corredores, sendo restrito às áreas de alimentação, acompanhado do proprietário – a partir de 18 anos – e usando coleira.

