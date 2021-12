Shopping Paralela libera vagas de estacionamento no almoço

O Shopping Paralela não vai cobrar estacionamento durante o período das 12h às 14h, mediante compra mínima de R$15 nesse horário, a partir desta quarta-feira, 4. A gratuidade valerá de segunda a sexta-feira por tempo indeterminado. A assessoria do shopping informou que a ação não tem a ver com uma eventual queda na frequência de consumidores, após o início da cobrança das vagas nos estacionamentos.

Para não ser cobrado, o cliente deve efetuar compra de, no mínimo, R$ 15 em qualquer estabelecimento do centro comercial, não sendo cumulativo para outros veículos. É necessário apresentar o cupom fiscal da data vigente com o ticket do estacionamento, nos guichês próximos às escadas rolantes localizados no G1, nos Aquários Azul e Amarelo.

Já o Shopping Piedade diminuiu os valores de cobrança no dia 5 de outubro. Automóvel de passeio passou a pagar R$6 até duas horas de permanência na vaga e R$2 por cada hora adicional ou fração; antes os valores eram, respectivamente, R$8 e R$3. Para motos, a nova cobrança é: R$4 até duas horas estacionado e R$2 por cada hora adicional ou fração; que significa uma diminuição de R$1 na cobrança das primeiras horas.

Os Shoppings da Bahia, Salvador e Barra não tem nenhum ação relacionada ao estacionamento prevista até o fim de ano, enquanto que os shoppings Center Lapa e Bela Vista ficaram de se posicionar até o fim da tarde desta quarta-feira.

O coordenador da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) na Bahia, Edson Piaggio, acredita que a ação do Paralela não está relacionada com a queda de vendas desde que começou a cobrança de estacionamento nos shoppings de Salvador, em junho.

Segundo ele, a queda não tem relação com a cobrança em si, mas com o momento de crise nacional, visto que shoppings que já cobravam pelo serviço antes também tiveram redução de clientes. "A Abrace não pode falar pela instiuição em si, pois cuida do interesse em comum dos centros de compra. A empresa deve ter feito a ação em conjunto com sua política empresarial própria", destacou.

Edson reiterou que a Associação defende o direto de cobrança dos estacionamentos, mas não obriga nenhuma instituição a aderir ao processo, visto que cada uma tem sua particularidades, como públicos diferentes.

Início da cobrança

Em abril desse ano, a Abrasce, que brigava na justiça pelo direito de cobrar pelo serviço, teve uma decisão favorável à cobrança, não passível de recurso pela Prefeitura. Mesmo depois da autorização, a associação precisou se reunir antes de os estabelecimentos começaram com a cobrança, em junho.

Logo após a decisão, os clientes fizeram boicotes aos locais que aderiram a ela. Durante os dias de protesto, apesar da preocupação dos lojistas, o coordenador da Abrasce disse que o esvaziamento seria passageiro e não haveria queda futura nas vendas.

O Bela Vista demorou dois meses para aderir à mudança e começou a cobrar no início de setembro. Os Shoppings Itaigara, Paseo e Outlet Premium ainda não cobram pelas vagas.

