Shopping oferece serviços gratuitos, cultura e lazer para idosos

Serão ofertadas atividades gratuitas de orientação, lazer e informações para idosos, no Shopping Center Lapa, em homenagem ao Dia Mundial do Idoso. O evento ocorrerá de 1 a 5 de outubro e de 8 a 11 de outubro, das 9h às 18h, e acontecerá no Piso L1.

O objetivo é que os idosos tenham uma programação especial de nove dias, contando com serviços informativos sobre as políticas de assistência e de proteção da pessoa idosa, além de opções de lazer e cultura.

