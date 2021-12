Shopping oferece orientação financeira gratuita na semana do consumidor

Em homenagem à semana do consumidor, o shopping center Lapa oferece até esta sexta-feira, 15, serviços gratuitos de orientação financeira.

No local, o consumidor poderá tirar dúvida como débitos com cartão de crédito, cobranças indevidas ou abusivas, empréstimos, planos de saúde, além de abertura de reclamação contra empresas.

O espaço funciona no piso L3 do empreendimento, das 9h às 18h. Além disso, será possível também realizar a consulta gratuita a órgãos de proteção ao crédito, como o SPC/Serasa, através da parceria com o CDL, e a inscrição no Cadastro Positivo.

