Shopping oferece aulão gratuito de bike nesta sexta-feira

Um aulão gratuito de bike promete movimentar o Shopping da Bahia, em Salvador, nesta sexta-feira, 17. Em parceria com a Academia Bodytech Salvador, a ação ocorre no estacionamento B4, que dá acesso à Livraria Saraiva.

As inscrições devem ser realizadas na Bodytech, localizada no terceiro piso do centro de compras. Ao todo, serão três turmas, com 25 vagas cada, nos horários das 17h, 18h e 19h.

Intitulada de "Moon Experience by Bodytech", por conta da Lua Cheia, a iniciativa também distribuirá brindes diversos aos participantes.

adblock ativo