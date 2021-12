Shopping no Itaigara terá feira orgânica toda terça

Terça-feira agora é dia de feirinha de produtos orgânicos no Shopping Paseo, no Itaigara. O evento começa a partir desta terça, 7, e é realizado em parceria com a DuCampo, empresa especializada em orgânicos.

Os consumidores vão encontrar uma variadade de produtos voltados para a alimentação saudável e natural, como frutas, legumes, hortaliças, raízes e café. Os alimentos são oriundos de Conceição do Coité, a 216 Km de Salvador, e possuem certificado e selo Orgânico Brasil e do Instituto Biodinâmico (IBD).

A feira será montada das 10 às 13 horas no Piso L1.

adblock ativo