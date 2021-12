Shopping na Paralela promove Carnaval para crianças

Quem não quer cair na avenida, mas deseja uma folia neste Carnaval pode aproveitar a festa no Shopping Paralela. Nos dias 24 e 25 de fevereiro, o Tio Paulinho vai animar os foliões mirins com muita brincadeira e mini trio, levando música aos corredores do shopping.

A festa deve segue para a praça de eventos do centro comercial, onde está instalado o Mar de Bolinhas da Galinha Pintadinha. Por conta do Carnaval, o shopping tem uma promoção especial. A cada R$ 100,00 em compras realizadas entre 17 e 25 de fevereiro, o cliente ganha um kit carnavalesco e um ingresso para brincar na piscina com 300 mil bolinhas.

