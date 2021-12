Shopping na Paralela abre espaço inspirado no filme Frozen

Os fãs mirins de Frozen podem brincar no castelo inspirado no filme a partir desta sexta-feira, 16, no Shopping Paralela. O espaço batizado de "Brincadeira Congelante" fica na praça de eventos até 17 de julho.

O parque conta com um escorregador do boneco de neve Olaf, um game com uma corrida virtual a bordo de um trenó de neve e um karoakê para soltar a voz com "Livre estou", música-tema do longa.

As princesas Anna e Elsa também vão marcar presença no local entre os dias 27 de junho e 2 de julho, das 16 às 20 horas, quando será possível tirar fotos com elas. A entrada no parque é gratuita.

