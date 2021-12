Shopping interrompe funcionamento por falha em energia

O Shopping Sumaré não funcionou durante a manhã desta quarta-feira, 8, por conta de uma falha no sistema de energia. De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), uma retroescavadeira utilizada nas obras de construção de uma passarela na Avenida Tancredo Neves, danificou a rede e ocasionou o problema.

O defeito atingiu a rede subterrânea responsável pelo fornecimento de energia ao shopping, por volta das 23h40 de terça-feira, 7. Técnicos da empresa inciaram os trabalhos de reparação durante a madrugada, mas somente por volta das 14h desta quarta o fornecimento foi regularizado.

A proprietária de uma loja disse temer que o incidente tenha causado prejuízo e caso o fornecimento de energia não retornasse durante a tarde, iria retirar os produtos do estabelecimento.

"As lojas estiveram fechadas durante a manhã, mas como permanecia sem energia até a hora do almoço, pensei em retirar algumas coisas da loja por causa do acondicionamento. Mas como o problema já foi solucionado, a loja voltou a funcionar normalmente", comentou a empresária.

Durante a manhã, as lojas permaneceram fechadas e a administração do shopping reabriu no horário do almoço. Porém, como não havia possibilidade de manter o funcionamento sem energia elétrica, decidiu fechar outra vez. No início desta tarde, as lojas voltaram a funcionar normalmente, sem transtornos aos clientes.

