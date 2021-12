Shopping instala arena inédita de skate elétrico em Salvador

Quem gostaria de brincar com um skate elétrico, mas não tem o brinquedo pode aproveita o espaço Playmobi, instalado no Salvador Norte Shopping. A Arena Hoverboard é inédita na Bahia e pode ser desfruta por crianças a partir de 4 anos e adultos de até 100 kg. É possível apreender a andar com o equipamento, que é alugado no local.

Quinze minutos de diversão sai por R$ 15 e o minuto adicional é R$ 1. A atração continua no shopping até 5 de março, funcionando de segunda a sábado, das 9 às 22 horas e no domingo, das 13 às 21 horas.

Outra opção menos radical, mas também divertida é o Parquinho do Tio Paulinho, que tem pula-pula, tobogã e cama-elástica. A atração funciona até 25 de fevereiro, de segunda a domingo, das 12 às 21 horas. O bilhete custa R$ 5, por brinquedo. O combo sai por R$ 12 com três atrações.

| SERVIÇO |

Playmobi - Arena Hoverboard de skate elétrico

Onde: Praça de Eventos – Piso L1 do Salvador Norte Shopping;

Período: 07/01 a 05/03/2017

Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingo, das 13h às 21h;

Valores: R$15 (15 minutos) e R$1 (cada minuto adicional);

Parquinho do Tio Paulinho: pula-pula, tobogã e cama-elástica

Onde: Espaço de Eventos – Piso L3 do Salvador Norte Shopping;

Período: 06/01 a 25/02/2017

Funcionamento: segunda a domingo, das 12h às 21h;

Valores: R$5 (um brinquedo) e R$12 (combo de três acessos) por 5 minutos de diversão;

