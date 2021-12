Shopping faz coleta de sangue até dia 17

O atendimento de coleta de sangue e cadastro de medula óssea, no Shopping da Bahia, começou nesta terça-feira, 14, pela unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), em Salvador. A coleta acontece até o próximo dia 17, das 8h às 17h, no Hemóvel estacionado na entrada principal do shopping.

De acordo com o Hemoba, os doadores devem apresentar documento com foto, ter entre 16 e 69 anos (menor de 18 anos deve estar acompanhado de um responsável).

O doador deve também, segundo o órgão, pesar acima de 50kg, estar descansado, tendo dormido pelo menos 6h. Além disso, não deve ingerir bebida alcoólica pelo menos 12h antes e estar alimentado (evitar comidas gordurosas 4h antes).

Todo doador passa ainda por uma triagem antes da coleta ser realizada.

