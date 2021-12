Shopping em Salvador recebe restaurante americano baseado nos anos 50

Depois da inauguração da casa de pães artesanais Belo Rústico, o Shopping Barra ampliou suas opções no segmento gastronômico. A partir desta terça-feira, 20, poderão aproveitar a chegada do restaurante Johnny Rockers e da pizzaria Mamma Jamma.

A tradicional cadeia americana de restaurantes temáticos Johnny Rockets, criada em 1986 em Los Angeles e presente em mais de 30 países remete a antigas diners americanas dos anos 50, com móveis, luminárias, piso e decoração completa da época. Um dos grandes diferenciais é o clima alegre e amistoso: funcionários cumprimentam todos os clientes e realizam pequenos espetáculos de dança, de tempos em tempos.

No menu terão os itens clássicos como The Original e o Smoke House Single/Double, além das Chilli Cheese Fries – Fritas cobertas com molho chilli da casa, queijo cheddar e cebolas picadas. O famoso Milk Shake preparado à base de sorvete produzido exclusivamente para a marca e considerado um dos melhores dos EUA, chega em mais de 20 versões, além dos lançamentos sazonais.

Vale destacar o Dark Chocolate Shake – feito à base de chocolate Ghirardelli e Oreo Cookie & Cream – com o biscoito que acaba de chegar ao país.

