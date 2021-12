Shopping em Salvador é evacuado após incêndio

Um incêndio atingiu o Shopping Bela Vista, por volta das 12h, desta quinta-feira, 25, no bairro do Cabula. O estabelecimento precisou ser evacuado, mas não há registro de feridos.

Segundo informações do Cabo Ildo, do Corpo de Bombeiros, tudo indica que o fogo começou quando a chapa da lanchonete Burger King deu curto. Os bombeiros foram acionados ao local e controlaram as chamas

Uma mulher grávida, identificada apenas como Érica, passou mal durante o incêndio. Ela é funcionária do restaurante Yan Ping e precisou ser socorrida pelos bombeiros.

Érica está grávida e precisou ser socorrida pelos bombeiros

O Shopping Bela Vista disse em nota que "a situação foi rapidamente contida pela Brigada de Incêndio do Shopping, que realizou evacuação do local como medida de segurança. A entrada ao centro de compras foi completamente liberada às 16h".

Também por meio de nota, o Sindicato dos Comerciários afirmou que é necessário que não haja pressa para a reabertura das lojas e que é necessária a observação de todas as medidas de segurança, para não colocar em risco a integridade física e psíquica dos comerciários e clientes. Além disso, o sindicato solicitou a liberação dos comerciários que foram vítimas do ocorrido, dispensando- os do cumprimento restante da jornada de trabalho (confira nota completa abaixo).

