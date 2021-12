Shopping é alvo de assalto em Cajazeiras

O Shopping Cajazeiras, localizado no bairro Fazenda Grande II, foi alvo de assalto na tarde desta terça-feira, 13. Segundo testemunhas, cinco homens armados roubaram três lojas do local, depois fugiram a bordo de um veículo HB20 prata e uma motocicleta não identificada.

Segundo informações da 3ª CIPM, policiais militares foram acionados por volta das 13h40, para atender a ocorrência do roubo ao shopping, contudo após realizar buscas na região não encontraram os suspeitos.

Em nota, a assessoria do shopping Cajazeiras nega que tenha ocorrido um arrastão, lamenta o ocorrido e afirma que o caso está sendo investigado pelas autoridades responsáveis. As atividades e o funcionamento do shopping seguem normalmente.

adblock ativo