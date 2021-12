Shopping de Salvador transforma loja vaga em espaço solidário neste Natal

Uma loja vaga se tornou espaço para solidariedade. O shopping Center Lapa transformou o local para receber até dia 31 de dezembro doações como alimentos, roupas, fraldas e brinquedos para instituições sociais.

As contribuições podem ser entregues durante o horário de funcionamento do shopping, no piso L1, próximo à decoração de Natal. Todos os donativos arrecadados, serão entregue em dezembro para algumas das mais de 100 instituições sociais, que assistem crianças e idosos na Bahia, beneficiadas pela campanha.

O evento é a 5ª edição da campanha do Natal Solidário do Sistema Fecomércio-Ba, que tem como tema em 2018: “Faz bem fazer o bem”. Em 2017, a campanha conseguiu 32 toneladas de arrecadados na capital e interior, distribuídos entre 114 instituições da Bahia.

