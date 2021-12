Shopping de Salvador terá programação especial de São João

A partir da próxima segunda-feira, 5, o Shopping Itaigara estará em clima junino. A abertura do "São João - Eu & você coladinhos” fica por conta do grupo de dança Fulô do Baião, às 15h30 e a banda Tio Barnabé, às 17h.

Além do arrasta-pé, quem passar pelo shopping vai se deparar com muita decoração e barraquinhas com comidas típicas juninas, que ficará na praça de eventos, situada no piso térreo, até o dia 1° de julho.

As atrações vão se apresentar diariamente no horário de funcionamento do estabelecimento, de segunda a sexta das 9h às 21h e aos sábados das 9h às 20h.

