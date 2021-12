Shopping de Salvador suspende cobrança de estacionamento

O Shopping Bela Vista, no bairro do Cabula, divulgou nesta sexta-feira, 3, que a partir deste sábado, 4, deixará de cobrar a taxa de estacionamento aos seus frequentadores. Contudo o cliente deve apresentar um cupom fiscal de uma das lojas do estabelecimento.

O benefício, segue até o dia 15 de julho, será válido mediante a apresentação de uma nota fiscal, de qualquer valor, referente a alguma compra realizada no empreendimento, do mesmo dia.

De acordo com o shopping, o objetivo da promoção é aquecer as vendas no período do São João e das férias escolares.

