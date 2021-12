Shopping de Salvador recebe show gratuito de sertanejo

A cantora Kaline Rabelo se apresentará no Shopping da Bahia, nesta sexta-feira, 19, e promete agitar a galera com reportório sertanejo. O show gratuito será realizado na praça de alimentação do centro de compras, das 16h às 18h.

Além disso, Kaline Rabelo levará ao público um bate-papo animado sobre sua carreira, desafios e novos projetos, a convite do tempero Musical da Rádio Sociedade.

Quem for ao local, ouvirá algumas das suas novas músicas de trabalho, com destaque para a canção “Bilhete”, um sucesso assinado pelos compositores Ricardo Vismarck, Gustavo Martins, Rafael Augusto, Murilo Huff e Ronael.

