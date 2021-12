Shopping de Salvador recebe segunda edição da Noelândia

Com o objetivo de tirar todas as dúvidas de como é feito o natal, o shopping da Bahia traz a segunda edição da Noelândia, nesta quinta-feira, 15, ás 15h. Toda sua concepção é feita por empresas e profissionais baianos e com pesquisas que mostram qual a experiência que as crianças esperam viver

O espaço funcionará até 24 de dezembro no estacionamento I1, 3º piso. Quem for ao local poderá encontrar ludicidade, interatividade (tecnologia) e motricidade, que envolve a realização de atividades dinâmicas.

Quem tiver interesse poderá obter seu o ingresso na Alameda Luis Gama, 3º piso, e permitirá a compra com hora marcada, limitado ao dia em que foi adquirido, atendendo a um pedido dos papais e mamães.

Os valores são de R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia entrada) para crianças até 11 anos completos, estudantes, idosos e outros requisitos legais) e R$ 60 (ingresso família, que dá direito a um ingresso inteira e duas meias-entradas. Cada sessão dura 90 minutos com limite de 15 crianças e todos (inclusive adultos) devem apresentar ingresso.

Quem apresentar R$ 300 em notas fiscais ganharão um voucher de 50% de desconto, válido para qualquer uma das três modalidades de ingresso. Confira o regulamento completo em www.shoppingdabahia.com.br.

