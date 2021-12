Shopping de Salvador realizará exames oftalmológicos gratuitos

O Salvador Norte Shopping irá receber no dia 24 de julho, a ação "De Olho na Saúde". Das 7h às 17h, os interessados poderão realizar consultas e exames oftalmológicos de forma gratuita, no estacionamento do empreendimento.

Para a realização dos exames, é necessário estar no local com RG, CPF, Comprovante de Residência, Cartão do SUS e ter idade acima de 30 anos.

A ação é realizada pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) e serão disponibilizadas mais de 100 consultas, exames de Tonometria, Auto-refração, Dilatação, Biomicrocospia e Fundocospia e encaminhamentos para cirurgias de catarata e glaucoma.

