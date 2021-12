Shopping de Salvador realiza semana de conscientização sobre a doença falciforme

Será relizado a partir desta terça-feira, 23, a III Semana sobre a Doença Falciforme, no Shopping Center Lapa, no piso L1 do empreendimento. Com entrada gratuita, as ações acontecem com circuitos de palestras, bate-papo, debates, orientação de saúde, além de mostrar um documentário sobre o tema.

Com ações até esta sexta-feira, 27, a semana sobre a doença visa orientar as pessoas sobre a patologia, os sinais e sintomas, destacando, também a importância da detecção precoce, que é essencial para o início do acompanhamento.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

23/10 - Terça-feira

09h - Abertura Oficial

10h - Roda de Conversa: Rede de Cuidado com Maria Zenó (FENAFAL), Cândida Queiroz (MS), Antônio Purificação (SESAB), Fernando Araújo (HEMOBA)

13h - Intervenção Cultural

14h - Roda de conversa: Gestão na atenção com Mariana Maracajá, Marivonete Monteiro

17h - Intervenção Cultural

18h - Café Científico: Saúde da População Negra com Ubiraci Maltides e André Melo

24/10 - Quarta-feira

10h - Roda de Conversa: Saúde Bucal com Rosa Ester e Heloísa Laís

13h - Intervenção Cultural

14h - Roda de conversa: Relatos e Experiência nas unidades Básicas de Saúde com Edineide Coelho, Jucelita Candeas e Normeide Reis

17h - Intervenção Cultural

18h - Café Científico: Educação em Saúde com Ana Raquel de Moura e Anderson Reis

25/10 - Quinta-feira

10h - Roda de Conversa: Gestante com Doença Falciforme

Carina El-Sarli

Renata Costa

13h - Intervenção Cultural

14h - Roda de conversa: Mapeamento e Vulnerabilidade com Adriana Jesus e Vanessa Soares

17h - Exibição do documentário: Nas teias de Anasi - do diagnóstico à resistência

18h - Café Científico: Educação em Saúde: Tharcia Purificação, George Oliveira e Itana Barros

26/10 - Sexta-feira

10h - Roda de conversa: Direitos Social com Jamaica Santos e Deysiene Cruz

13h - Intervenção Cultural

14h - Roda de conversa: Promoção à saúde e Alimentação com Nivea Maria e Graça Wanderley

17h - Intervenção Cultural

18h - Café científico: Racismo com Emanuelle Goes, Samira Trindade e Arlindo Pereira

27/10 - Sábado

09h às 16h - Programação infantil (contação de histórias, dança e cantigas de roda, jogos lúdicos, brincadeiras e pintura facial)

