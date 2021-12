Shopping de Salvador realiza baile pós-Carnaval para foliões mirins

O Shopping Center Lapa realiza no próximo sábado, 9, o “Baile Infantil com a turma da Casinha do Brinquedo”. A atividade aocnte a partir das 15h deste sábado, 9, na praça de eventos. Com entrada gratuita, as crianças poderão abusar da imaginação com fantasias coloridas e muita animação. O baile é a atração especial que marca o retorno do Sábado da Criançada ao shopping.

A programação infantil do Center Lapa acontece todos os sábados, sempre com atividades lúdicas como contação de histórias, oficinas de pintura facial, teatro infantil e brincadeiras que promovem a imaginação e interação em grupo. Estes encontros também têm entrada gratuita.

